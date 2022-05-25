更多編輯台推薦新聞：
四方安全對話是「亞洲版北約」嗎？印度為何尷尬？問答一次看
國際

四方安全對話是「亞洲版北約」嗎？印度為何尷尬？問答一次看

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事
生活

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看
生活

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/126

5縣市防豪雨 新北八里累積雨量136毫米

2022/5/25 18:27（5/25 18:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象局25日晚間更新豪雨特報，新北、基隆等5縣市防豪雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局25日晚間更新豪雨特報，新北、基隆等5縣市防豪雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局今天晚間更新豪雨特報，新北、基隆等5縣市防豪雨，台北、台南、高雄、屏東等11縣市防大雨。今天截至晚間6時，累積雨量以新北市八里區136毫米最多。

中央氣象局今晚更新豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，南投縣及嘉義縣山區、新北市及桃園市有局部大雨或豪雨；北部、東北部、南投、屏東地區及花蓮、台中、雲林、台南、高雄山區有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

根據氣象局網站，今天截至晚間6時，累積雨量以新北市八里區136毫米最多、新北市淡水區133.5毫米居次；累積雨量地區前10名以新北、桃園為主。

豪雨特報地區為基隆市、新北市、桃園市、南投縣、嘉義縣；大雨為台北市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣。

氣象局說明，豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。（編輯：張雅淨）1110525

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
延伸閱讀
阿里山雨勢大 2車遭落石砸中幸無人傷晚間至26日雨勢最明顯 西半部東北部防大雨15縣市大雨特報 吳德榮：防劇烈天氣至27日5月至今均溫23.5度 69年來同期最低溫今年梅雨估正常至偏少 須節水也要防強降雨吳德榮：28日前為梅雨旺盛期 防致災性降雨16縣市豪大雨特報 合歡山累積雨量破200毫米花蓮台中南投防豪雨 合歡山累積雨量逾134毫米12縣市豪、大雨特報 屏東累積雨量逾173毫米
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀