5縣市防豪雨 新北八里累積雨量136毫米

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局今天晚間更新豪雨特報，新北、基隆等5縣市防豪雨，台北、台南、高雄、屏東等11縣市防大雨。今天截至晚間6時，累積雨量以新北市八里區136毫米最多。

中央氣象局今晚更新豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，南投縣及嘉義縣山區、新北市及桃園市有局部大雨或豪雨；北部、東北部、南投、屏東地區及花蓮、台中、雲林、台南、高雄山區有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

根據氣象局網站，今天截至晚間6時，累積雨量以新北市八里區136毫米最多、新北市淡水區133.5毫米居次；累積雨量地區前10名以新北、桃園為主。

豪雨特報地區為基隆市、新北市、桃園市、南投縣、嘉義縣；大雨為台北市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣。

氣象局說明，豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。（編輯：張雅淨）1110525