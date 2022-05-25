5縣市防豪雨 新北八里累積雨量136毫米
2022/5/25 18:27（5/25 18:43 更新）
氣象局25日晚間更新豪雨特報，新北、基隆等5縣市防豪雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局今天晚間更新豪雨特報，新北、基隆等5縣市防豪雨，台北、台南、高雄、屏東等11縣市防大雨。今天截至晚間6時，累積雨量以新北市八里區136毫米最多。
中央氣象局今晚更新豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，南投縣及嘉義縣山區、新北市及桃園市有局部大雨或豪雨；北部、東北部、南投、屏東地區及花蓮、台中、雲林、台南、高雄山區有局部大雨發生，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。
根據氣象局網站，今天截至晚間6時，累積雨量以新北市八里區136毫米最多、新北市淡水區133.5毫米居次；累積雨量地區前10名以新北、桃園為主。
豪雨特報地區為基隆市、新北市、桃園市、南投縣、嘉義縣；大雨為台北市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣。
氣象局說明，豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。（編輯：張雅淨）1110525
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀