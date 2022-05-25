基隆長者打疫苗加碼送 可獲禮券及4劑快篩

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基隆市政府為鼓勵長者施打疫苗，自26日起至6月30日，除致贈500元禮券外，中央還會再送2劑快篩試劑，市府並加碼送給設籍基隆者2劑快篩，呼籲65歲（原住民55歲以上）長者踴躍施打疫苗。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月25日

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）為鼓勵長者施打疫苗，基隆市府明天起至6月30日，除現有贈送的500元禮券外，中央加碼送2劑快篩試劑，市府再加碼送設籍基隆的打疫苗長者2劑快篩。

林右昌晚間透過新聞稿表示，中央今天宣布為鼓勵長者完全接種疫苗，現在施打疫苗的65歲以上長者（原住民55歲以上），均可免費獲得2劑快篩試劑，而基隆市的疫苗施打率已是台灣本島排名前段生，現在基隆針對設籍在基隆的長者，再加碼發送2劑快篩，合計發送4劑快篩試劑，籲請尚未接種疫苗長者，踴躍前往施打。

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林右昌說，目前基隆市65歲以上長者疫苗施打率，已經來到第1劑的84.4%、第2劑80.4%、第3劑63.8%，雖疫苗施打率在全國名列前茅，但為了鼓勵尚未完成基礎劑及追加劑施打的民眾，儘速完成疫苗施打產生保護力，因此除了中央統一發放的500元禮券及2劑快篩外，市府對基隆長者再加碼發送2劑快篩，也就是設籍基隆市65歲（原住民55歲）以上長者前來施打疫苗，共可獲得500元禮券及4劑快篩試劑。

林右昌提醒，500元禮券及4劑快篩試劑發放期間從明天起至6月30日止，不管是基礎劑或追加劑，民眾只要符合施打資格，攜帶健保卡及小黃卡前往基隆市合約醫療院所施打疫苗即可獲得。（編輯：張銘坤）1110525