鄭文燦：遠距教學延長至6/2 若疫情處高峰會再延長

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（中央社記者葉臻桃園26日電）桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市各級學校遠距教學延長1週至6月2日，若疫情仍高峰會再延長；12處社區採檢站轉型為醫療站，保留長幼三合一綠色通道，並提供快篩陽確診判定。

桃園市今天新增9484例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時宣布，桃園市國高中、國小及公幼的遠距教學方案延長1週至6月2日。

鄭文燦表示，原則上會在6月2日之前宣布是否再延長，如果疫情還是在高峰期就會再延長，將以週為單位做檢討，目前看起來，採取遠距教學對確診數量的下降有幫助；國三、高三已經宣布過，採遠距教學到暑假。

鄭文燦表示，今天起快篩陽性經醫事人員確認即為確定病例，桃園市總共有28家醫院、250家基層診所，以及12處社區醫療站（原社區採檢站），都採用這樣的服務；社區醫療站會保留12歲以下兒童65歲以上長者三合一綠色通道，以及PCR採檢服務。

鄭文燦表示，輝瑞兒童疫苗接種部分，由於有些幼兒園園生年滿5歲、屬於接種範圍，為避免家長擔憂在醫院、診所預約不到接種時段，因此將由教育局媒合公私立及非營利幼兒園，讓年滿5歲的園生在家長陪同下，併入附近的國小接種，這部分會造冊給國小。

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鄭文燦表示，針對國小以及幼兒園，教育局會擴大採購快篩，國小學生每人2劑鼻腔快篩，公私立及非營利幼兒園3至5歲的園生，每人2劑唾液快篩，預計6月中旬會全部到位、進行發送。

鄭文燦表示，將把中央政策與桃園政策進行融合，目前桃園針對65歲以上的長者（原住民55歲），會由區公所每人發放2劑快篩試劑，針對低收、中低收入戶，原本桃園方案是1戶發放4劑，但中央已經宣布改成每人5劑，因此將依照中央方案調整數量，並在30日開始陸續發放。（編輯：張銘坤）1110526