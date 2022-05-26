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台中僑園飯店6/30熄燈 萬代福影城將暫停營業

2022/5/26 19:56（5/26 20:27 更新）
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台中知名婚宴會館「僑園飯店」宣布將營業至6月30日。（圖取自facebook.com/yummyhotel）
台中知名婚宴會館「僑園飯店」宣布將營業至6月30日。（圖取自facebook.com/yummyhotel）
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（中央社記者蘇木春台中26日電）疫情衝擊餐飲與娛樂業，台中市萬代福影城今天表示，5月31日末場後將暫停營業；知名婚宴會館「僑園飯店」則宣布將營業至6月30日，不少網友得知訊息紛紛在臉書留言表達不捨。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情嚴峻，雖政府未提升全國疫情警戒等級，但民眾自主防疫減少外出，餐飲、旅遊與娛樂等行業大受影響。

在台中經營逾20年的知名婚宴會館「僑園飯店」，今天在臉書公告指出，因疫情影響，經多方考量過後，「儘管萬分不捨也將功成身退」，將營業至6月30日。

台中市政府勞工局勞資關係科長施淑珠告訴中央社記者，目前尚未收到業者有大量解僱計畫通報，明天將聯繫業者了解，並提供員工相關權益保障資訊。

另外，在台中市中區經營41年的「萬代福影城」，今天也在臉書公告指出，疫情攀升延燒不斷，不願增加醫療負荷，5月31日末場後將暫停營業。

許多網友得知消息，紛紛前往僑園飯店與萬代福影城的臉書粉絲團留言表達不捨，並祈福希望疫情能盡快結束，早日回到正常生活。（編輯：謝雅竹）1110526

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