18縣市豪大雨特報 吳德榮：28日傍晚起天氣可望好轉

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（中央社台北27日電）中央氣象局指出，今天受到鋒面影響，清晨發布苗栗縣、台中市、彰化縣等3縣市豪雨特報，以及台北市、新北市等15市縣大雨特報；預測各地白天高溫不至於太熱，大約攝氏26至29度。中央氣象局針對苗栗縣、台中市、彰化縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時30分。

氣象局表示，受到鋒面影響，易有短延時強降雨，今天苗栗縣、台中市及彰化縣有局部大雨或豪雨，西半部及宜蘭地區、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水；連日降雨，山區請慎防坍方、落石。

氣象局指出，豪雨特報地區為苗栗縣、台中市、彰化縣；大雨特報地區有基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市縣、南投縣、雲林縣、嘉義市縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣。

至於氣溫方面，今天低溫由北而南大致為21到25度，由於雲多下雨，預測各地白天高溫不至於太熱，大約26至29度。

此外，由於西南風較強，綠島、蘭嶼有較強陣風，航行及作業的船隻請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天受鋒面影響，全台各地降雨機率大，受降雨洗除作用，整體擴散條件佳，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：戴光育）1110527

吳德榮：雨將再下2天 28日傍晚起天氣可望好轉

（中央社記者余曉涵台北27日電）氣象專家吳德榮今天表示，今、明2天仍受到滯留鋒面影響，要注意劇烈降雨，不過隨著滯留鋒北移，明天傍晚起天氣明顯好轉。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天受滯留鋒及西南季風影響，各地有局部陣雨或雷雨，有「中小尺度」對流系統發展的機率，應隨時注意其所伴隨的劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），並應防範多日大量降雨帶來坍方、落石、土石流的威脅。

吳德榮指出，明天滯留鋒逐漸北移，局部地區仍有較大雨勢，需持續注意，不過明天傍晚起天氣明顯好轉。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，29、30日滯留鋒北移至東海，台灣受西南風影響，迎風面（中、南部）易有對流發生；背風面（北部、東半部）晴朗午後局部地區有短暫陣雨的機率，在暖氣團影響下，各地氣溫大幅回升，「熱如盛夏」，應注意。

吳德榮說，31日、6月1日滯留鋒再度接近，受其邊緣影響，水氣增多，除了午後有強對流發展，其它時間有局部短暫降雨的機率。

他指出，6月2日滯留鋒北移，台灣在暖氣團內，天氣暖熱、午後雨。（編輯：戴光育）1110527