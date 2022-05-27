油價平穩雙機制續啟動 下週汽柴油估降1角

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（中央社記者曾智怡台北27日電）外傳歐盟可能數天內對禁運俄羅斯石油達成共識，推升國際油價；中油油價平穩雙機制續啟動，預估30日凌晨0時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.1元。

按照預估幅度，調整後的價格分別為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升27.9元。

國際油價今天大漲約3%，至2個月以來高點，主因美國夏季開車旺季前出現供應緊俏跡象，以及歐洲聯盟（EU）持續和成員國匈牙利討論，試圖通過禁止進口俄羅斯原油。

根據中油浮動油價公式，累算至5月26日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶111.13美元，較上週109.94上漲1.19美元；新台幣兌美元匯率為29.576元，較上週29.736元，升值0.16元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲5.2元，柴油調漲6.7元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估30日凌晨0時起，汽、柴油每公升價格調降0.1元。（編輯：楊蘭軒）1110527