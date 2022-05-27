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17縣市豪大雨特報 雲林嘉義台南留意劇烈降雨

2022/5/27 13:38
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（中央社記者余曉涵台北27日電）受到鋒面影響，中央氣象局今天持續針對17縣市發布大雨或豪雨特報，並對雲林縣、嘉義縣、嘉義市及台南市發布大雷雨即時訊息，持續至下午2時止，提醒民眾注意。

中央氣象局上午持續發布大雨或豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天苗栗縣、台中市及彰化縣有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水；連日降雨，山區請慎防坍方、落石。

大雨特報地區，分為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣；豪雨特報地區，分為苗栗縣、台中市及彰化縣。

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氣象局也針對雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時止。

氣象局指出，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動，並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。（編輯：戴光育）1110527

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