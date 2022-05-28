邊境鬆綁政策可能方向？ 陳時中下午說明

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（中央社記者張茗喧台北28日電）國內COVID-19染疫率達6%，與國外染疫風險相當，指揮中心將研議邊境鬆綁政策，包括未來可能方向與開放時程，指揮官陳時中下午2時將召開記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心26日開放全民快篩陽性後，可經醫師診斷確診，也讓昨天一口氣新增超過9.4萬例本土病例，再創疫情以來新高，死亡病例新增126例。

在兒童族群方面，昨天新增1例兒童死亡，是本土第8例兒童染疫死亡病例；另增1例兒童重症，兒童重症累計達18例。

指揮中心指揮官陳時中表示，本土疫情處於高原穩定期，至少會再持續2週，但過去連2天死亡率都突破千分之1，是重要警訊，必須提高警覺，這幾天將緊盯疫情數據和專責醫院病房準備狀況，確保醫療量能足夠，特別是幼兒照護的醫療量能。

近日許多家長急著帶孩子打輝瑞兒童疫苗，卻面臨打不到的問題，也有部分縣市指出輝瑞兒童疫苗分配不足。陳時中強調，總量絕對足夠，針對盛行率高的縣市，如台北市、新北市、桃園市等，也會另外加配10%，建議地方縣市先釋出校園接種的預留量給醫療院所。

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國內疫情升溫，彭博（Bloomberg）26日發布最新全球防疫韌性的評比，台灣名列倒數第3。陳時中認為，Omicron流行期間，疫情升溫是各國必經之路，維持醫療量能、兼顧社會安全與經濟才是當前目標。

因應世界各國陸續開放邊境，台灣開放邊境是遲早的事，陳時中說，COVID-19疫情已進入社區流行階段，國內染疫率約6%，顯示國內染疫風險和境外染疫風險相當，6月起會陸續公布邊境鬆綁政策，至於鬆綁的方向還要和各部會討論。（編輯：張芷瑄）1110528