桃園65歲以上長者 市府30日起每人發送2劑快篩

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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園市長鄭文燦今天表示，桃園採購將近200萬劑快篩試劑，針對65歲以上長者將從30日起每人發放2劑快篩試劑，中央若加碼就會同步進行，不影響桃園的發放計畫。

桃園市今天新增8999例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持桃園市疫情說明記者會時指出，桃園採購將近200萬劑的快篩試劑，已發放護理之家、老人、兒少及身障機構等住民與工作人員每人2劑。

鄭文燦表示，針對65歲以上長者（原住民55歲以上）每人發放2劑，將從30日起發放；低收入戶、中低收入戶每人發放5劑，將在下週發放。

他說，市國小學童每人發放2劑，將於6月10日發送；公私立及非營利幼兒園3至5歲幼生每人2劑唾液快篩、幼兒園教職員工每人2劑鼻腔快篩，將在6月2日陸續發放。

鄭文燦指出，將對補習班、課照中心及保母等從業人員每人發放2劑、托嬰中心工作人員發放3劑；長照機構住民及工作人員每人將發放3劑；希望讓快篩平價化、普及化，大家都能得到。

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他表示，採用居家照護的確診者已有75%完成線上診療，目前運作順利；快篩陽性經醫事人員確認即為確定病例，桃園市總共有28家醫院、255家基層診所及12處社區醫療採檢站（原社區採檢站）提供服務；將在觀音區公所增設1處社區醫療採檢站，預計31日開始運作。

鄭文燦指出，輝瑞兒童疫苗可供5歲至11歲兒童接種，桃園市有195所國小，學童數約13萬6000人；幼稚園大班（5歲）也可納入接種，這部分會納入學校接種；接種計劃預計在6月15日前完成。（編輯：戴光育）1110528