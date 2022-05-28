郭彥均分享醫護稱「很多孩子走了」 蘇貞昌要求究責查辦假訊息

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（中央社台北28日電）行政院長蘇貞昌今天談及「很多孩子走了」相關網路貼文時表示，這種不實謠言，內容相近類似，都有相近團體明顯操作痕跡，非常不法、不宜，引起社會恐慌大可不必，會究責查辦。

蘇貞昌上午出席2021-2022全國文化會議開幕典禮前，接受媒體聯訪表示，假訊息非常不尊重辛苦的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作，希望國民不要相信，也不要亂傳未經查證的訊息。

藝人郭彥均日前在社群網站臉書（Facebook）分享與醫護朋友對話，對方指「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，引發爭議。

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此外，台灣資訊環境研究中心昨天在臉書表示，25日到26日至少25個臉書粉絲專頁發布「很多孩子走了！」貼文，貼文內容完全相同；其中19個粉專貼文發布時間是下午3時31分，不到10秒內「群聚發文」，貼文內容完全相同，且貼文首則留言都是內容農場的文章連結。

台灣資訊環境研究中心說，25則貼文共獲7363互動、321次分享，也有1235則留言加入討論，且這些粉專跟上近期粉專經營潮流，知道貼文要用短文搭配背景，連結不能放內文、要放留言。（編輯：李明宗）1110528