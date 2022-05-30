吳德榮：高溫上看36度 31日留意較大雨勢

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象專家吳德榮表示，今天各地晴朗、熱如盛夏，高溫可達攝氏35、36度；明天、6月1日「滯留鋒」接近，各地留意可能有較大雨勢，高溫稍降；6月2日至5日鋒面北移，又回到高溫炎熱天氣。

中央氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，中午前後台東縣為橙色燈號，有可能連續出現36度高溫，請加強注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，台灣在暖氣團內，各地晴朗、「熱如盛夏」，高溫約在35、36度，要防曬、防中暑；午後山區及部分平地有陣雨或雷雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天滯留鋒接近，受其邊緣影響，水氣增多，各地局部陣雨或雷雨機會提高，午後有較大雨勢；無明顯冷空氣，各地高溫微降1至3度，仍偏暖熱。

吳德榮提到，6月1日清晨西南部有局部短暫陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨的機會，仍有較大雨勢。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，6月2日至5日滯留鋒又漸北移，受西南風影響，清晨西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」，高溫皆在35、36度以上，要防曬、防中暑。（編輯：方沛清）1110530