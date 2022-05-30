更多編輯台推薦新聞：
朴贊郁宋康昊坎城影展奪大獎 韓國影業再獲國際肯定
娛樂

朴贊郁宋康昊坎城影展奪大獎 韓國影業再獲國際肯定

提升員工幸福感 英國60家企業6月起試行週休三日
國際

提升員工幸福感 英國60家企業6月起試行週休三日

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股早盤漲逾190點 突破16400關卡
首頁 / 生活

吳德榮：高溫上看36度 31日留意較大雨勢

2022/5/30 08:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北30日電）氣象專家吳德榮表示，今天各地晴朗、熱如盛夏，高溫可達攝氏35、36度；明天、6月1日「滯留鋒」接近，各地留意可能有較大雨勢，高溫稍降；6月2日至5日鋒面北移，又回到高溫炎熱天氣。

中央氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，中午前後台東縣為橙色燈號，有可能連續出現36度高溫，請加強注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，台灣在暖氣團內，各地晴朗、「熱如盛夏」，高溫約在35、36度，要防曬、防中暑；午後山區及部分平地有陣雨或雷雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天滯留鋒接近，受其邊緣影響，水氣增多，各地局部陣雨或雷雨機會提高，午後有較大雨勢；無明顯冷空氣，各地高溫微降1至3度，仍偏暖熱。

吳德榮提到，6月1日清晨西南部有局部短暫陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨的機會，仍有較大雨勢。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，6月2日至5日滯留鋒又漸北移，受西南風影響，清晨西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」，高溫皆在35、36度以上，要防曬、防中暑。（編輯：方沛清）1110530

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族