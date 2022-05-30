助教師在職進修第二專長 教部暑假開辦39學分班

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（中央社記者許秩維台北30日電）為落實新課綱、國家語言政策、充實多專長師資，教育部今年開辦中等學校教師在職進修第二專長學分班，將陸續於暑假開辦39班，預計可招收1360名教師。

教育部今天發布新聞稿指出，因應現場師資專長授課需求，教育部依各縣市提報進修人數，協調師資培育大學開班，協助學校充裕本土語文、科技領域及輔導師資，預計開辦本土語文領域閩南語9班、客語4班、原住民族語2班，另外還有科技領域資訊科技開辦5班、生活科技3班、國中輔導3班。

考量近年來少子女化影響，學校班級數減少，部分領域專長師資較不足，教育部也就國中表演藝術、家政、健康教育、童軍及地球科學等科目協調開班，預計將開辦13班，並請各縣市就所轄學校師資結構、學校規模及專長授課比率等因素，薦送教師參加，以補足專業師資。

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為確保師資培育品質並協助擴大教師進修機會，教育部訂有第二專長學分班採遠距教學方式實施的相關規定，鼓勵師資培育大學選擇適合的課程採遠距教學進行，減少教師舟車勞頓及交通往返時間。

教育部表示，為協助花東及離島地區教師進修，將補助學分班上課期間交通及住宿費用；考量現職教師學校課務繁忙，因此於寒暑假或學期中假日開班為原則。（編輯：陳仁華）1110530