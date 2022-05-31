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雨區擴大花蓮防豪雨 北北基等18縣市防大雨

2022/5/31 12:37
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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象局表示，受到鋒面接近及西南風影響，針對花蓮發布豪雨特報、北北基等18縣市大雨特報；另外提醒宜蘭、花蓮注意大雷雨，可能有劇烈降雨、雷擊。

中央氣象局今天發布豪雨特報，鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，台南以北、宜蘭、花蓮地區及高雄、屏東、台東山區有局部大雨發生，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；山區慎防坍方、落石，低窪地區慎防積、淹水。

豪雨特報地區為花蓮縣；大雨地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣。

氣象局說明，豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。

氣象局同時針對宜蘭縣、花蓮縣發布大雷雨即時訊息，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。（編輯：陳仁華）1110531

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