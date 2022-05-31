豪雨地區擴大至新北基花3地 台北等16縣市防大雨

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象局更新豪雨特報，豪雨範圍擴大為基隆市、新北市、花蓮縣，大雨特報包含台北、桃園等16縣市；今天截至下午2時40分，累積雨量以花蓮縣秀林鄉144.5毫米最多。

中央氣象局今天下午更新豪雨特報，鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，新北市山區、基隆北海岸、花蓮縣有局部大雨或豪雨，台南以北、宜蘭地區及高雄、屏東、台東山區有局部大雨發生，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；山區慎防坍方、落石，低窪地區慎防積、淹水。

豪雨地區為基隆市、新北市、花蓮縣；大雨地區為台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣。

根據氣象局網站，今天截至下午2時40分，累積雨量以花蓮縣秀林鄉144.5毫米最多，累積雨量前9名都在花蓮，第10名則是新北市貢寮區。

氣象局說明，豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。（編輯：陳仁華）1110531