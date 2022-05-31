教部將研擬院版大學法修正草案 盼下會期送立院

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（中央社記者許秩維台北31日電）教育部長潘文忠今天表示，大學法修法要考量的面向很多，教育部將研擬行政院版修正草案，參考立委提案，以及學生端、大學端的意見，目標下個會期送立法院。

立法院教育及文化委員會19日初審通過大學法部分條文修正草案，提升校務會議學生代表比例。大學端憂心此舉會壓縮其他代表比例，呼籲暫緩修法；台灣學生聯合會等團體則表達支持，並希望大學法部分條文修正草案能在這會期三讀修正通過，但最終仍未排進議程。

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教育部長潘文忠今天接受媒體聯訪時表示，大學法關係到大學治理，教育部先前曾啟動大學治理相關研究，預計6月多告一段落，希望以此研究為基礎來修大學法。

潘文忠提到，大學法修法要考量的面向很多，包括學生參與機會、校務治理等，教育部將研擬行政院版修正草案，將立委提出的部分條文修正提案，以及學生端和大學端提出的意見一併衡酌，讓修法更周延，目標下個會期送進立法院。（編輯：張雅淨）1110531