中小學暫停實體課標準 教長盼因校、因地制宜

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（中央社記者許秩維台北31日電）教育部長潘文忠今天表示，各區域、各校的疫情狀況不同，如採齊一停課會產生較多影響，希望避免全面暫停實體課，採因校、因班級、因地制宜的彈性方式。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部也陸續修正校園暫停實體課標準。教育部日前發函，取消國高中九宮格匡列規定，比照國小和幼兒園，確診或快篩陽性個案如於確診或快篩陽性前2天內曾到校上課，個案所屬班級暫停實體課3天，改為遠距教學。

教育部長潘文忠今天接受媒體聯訪時提到，由於各區域、各校的疫情狀況都不同，如採齊一停課的方式會產生較多影響，因此暫停實體課標準仍希望以確診者為核心，避免全面暫停實體課，希望採因校、因地制宜的方向，讓各縣市和學校有更多彈性。

台北市日前宣布將率先於6月6日起恢復實體授課，引發家長質疑太早開課仍有風險。

潘文忠指出，教育部尊重北市府決定，根據中央防疫標準和規範，希望暫停實體課能因校、甚至因班級來考量，教育部也會跟各縣市保持緊密聯繫，適時提供支援。

由於疫情影響，不少學校長期採取遠距教學，也讓外界憂心偏鄉學校更加偏鄉化。

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潘文忠表示，這兩年疫情對學生學習產生很大影響，教育部除了提供數位內容、教學懶人包等資源外，考量學生注意力和視力，也提醒線上課程時間不要過長，教師設計課程時也應避免過多講述，建議增加多一些互動參與。

潘文忠提到，當學生回到學校學習時，也請教師評估在學習上是否有落差，針對學生沒跟上的部分，即時給予補救；教育部以往針對學習落後的學生，提供學習輔助計畫，如學生因疫情或遠距教學而有學習落差，教育部也會擴大學習輔助資源來提供協助。（編輯：張雅淨）1110531