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因應防疫生活 中華電新增網購掃貨金

2022/5/31 21:47（5/31 21:49 更新）
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中華電信宣布Hami Go新增「網購掃貨金」專區。（中央社檔案照片）
中華電信宣布Hami Go新增「網購掃貨金」專區。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北31日電）因應消費者防疫線上購物需求大增，中華電信宣布，於Hami Go新增「網購掃貨金」專區，可換購蝦皮商城、PChome線上購物、東森購物網、樂天市場、博客來等5大電商購物金，用點數購物金滿足客戶防疫生活所需。

另外，中華電推出「好運抽抽樂」限時優惠活動，100元即可獲得國內通信費168元、VoLTE免月租費3個月及加值服務免費體驗，還有機會抽中30日無限上網量。

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迎接618購物節，中華電信也宣布，網路門市於6月17日至6月19日推出「618限時Hami Point加碼贈」，申辦精采5G四季饗宴月繳999元以上，加碼贈Hami Point 1618點、精采5G購機方案月繳999元以上，加碼贈Hami Point 618點。

此外，遠傳今天宣布，攜手八大手機品牌，整合線上線下服務，推出年中慶購機優惠。6月1日起，在遠傳申辦八大品牌指定手機方案，5G手機最低降至0元，免抽即送價值逾萬元購物金。（編輯：趙蔚蘭）1110531

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