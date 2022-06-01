疫情緊繃醫護負荷重 潘孟安引卡繆鼠疫願多點體諒

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東確診數連日破千例，日前發生發燒孩童遭到3家醫院拒收，又傳長輩打疫苗未及時領到禮券而責難醫護，縣長潘孟安今天在議會答詢以法國作家卡繆「鼠疫」為例，願多點體諒。

屏東8歲確診男童發燒到41度，卻連續遭到3間大型醫院拒收，引發外界對於醫護人員的誤解；近日又發生長者打疫苗送禮券，因禮券發行單位印製不及，長輩無法及時領到禮券責難衛生所醫護人員，更讓醫護人員身心壓力極大。

潘孟安今天在議會答詢指出，家長帶著發燒兒童送急診被拒事件，第1家醫院當時因出現確診者清消中，無法收治；第2家醫院急診沒有兒科；第3家醫院則因急診人數眾多需要等待，過程中家長向衛生局求助，衛生局緊急協助溝通醫院安排看診，但急診護理人員去找個案時，家長已經帶孩子離開，後來知道家長自行使用塞劑退燒。

潘孟安表示，要求衛生局務必從醫療量能、同理危機案件家長心情的角度，與醫院方共同討論檢討，找出好的方案。

潘孟安說，孩子是父母的心頭肉，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生2年多來，第一線醫護人員始終神經緊繃，隨著疫情上升，壓力已快要炸鍋，尤其6月中旬前疫情仍在高峰期，醫護人力嚴重負荷，希望縣民鄉親也能相互體諒。

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此外，潘孟安也對有部分長輩因遲未領到施打疫苗500元禮券，而辱罵衛生所醫護人員一事認為「不可取」。他說，中央鼓勵65歲以上長者施打疫苗發放禮券措施延長至5月底，因各縣市衛生單位禮券需求殷切，廠商印製不及出貨略有延遲，民眾因此責難，對受委屈的醫護感到十分不捨，目前禮券已陸續到貨通知民眾領取。

最後，潘孟安舉法國作家卡繆的作品「鼠疫」為例，在疫情中可以見到人性、共難的現實，希望大家多一份體諒，行政單位也會盡力協助，大家共同守護，未來才能生活如常。（編輯：陳仁華）1110601