陳時中允諾輝瑞兒童疫苗不抽單 盡力滿足需求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北1日電）地方政府擔心輝瑞兒童疫苗遭中央抽單，指揮中心指揮官陳時中今天允諾不會抽單，也會盡力滿足地方的疫苗需求，但強調過度存放也會造成浪費，務必要把需求量算清楚。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，有部分縣市擔心中央設置7處輝瑞兒童疫苗大型接種站，會影響原本校園及醫療院所配送量。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，截至5月31日，中央已分配90.46萬劑輝瑞兒童疫苗給各縣市，能夠讓多數縣市戶籍兒童人口涵蓋率達到95%以上，部分縣市甚至可超過100%。

指揮中心發言人莊人祥也說明疫苗分配量的計算公式，主要以各縣市5歲至11歲戶籍人口數，扣掉該年齡層確診人數和已接種莫德納疫苗的人數，就能算出「基本需求量」。

莊人祥說，截至5月31日，多數縣市都已獲分配基本需求量的95%以上，有些縣市甚至超過基本需求量的100%；換句話說，如果分配下去的疫苗全數接種完畢，最多也只會有低於5%兒童打不到疫苗。

陳時中也指出，指揮中心在撥配疫苗時主要有2大考量依據，一是地方政府根據學生接種意願調查，推估所需疫苗量；其次，中央也會根據地方政府提出的量，計算出合理的施打量後，再以此進行配發。

陳時中也強調，中央供應的輝瑞兒童疫苗沒有抽單的問題，也向各縣市政府保證，只要有需求就趕快報上來，中央會盡力滿足，但疫苗也是防疫物資，過度存放也會形成浪費，呼籲地方政府呈報前務必把需求量計算好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

有民眾不解，兒童染疫後為何要等3個月才能接種疫苗。莊人祥解釋，目前美國疾病管制暨預防中心（CDC）和台灣專家都認為，染疫過後太快接種疫苗，免疫效果並不好，欲速則不達，因此台美專家均建議確診3個月之後再接種疫苗。

根據指揮中心統計，昨天國內共接12萬4297劑COVID-19疫苗，累計接種5507萬2565劑，第1劑涵蓋率88.77%、第2劑81.87%、基礎加強劑接種率0.87%、追加劑接種率65.67%。（編輯：陳政偉）1110601