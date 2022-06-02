北科大建築系畢展 從疫情災害反思人與地景

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（中央社記者陳至中台北2日電）台北科技大學建築系將於3日到6日舉辦畢業展，學生從COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情、自然災害中，反思人與地景的對話，進而讓建築設計有更多可能性。

北科大今天發出新聞稿，3日到6日在台北市華山文創園區舉辦的建築系畢業展，主題為「獨特物件Unique Object」。

學生賴以雯以「疫城：實驗樂園」參展，她觀察到COVID-19疫情間，人流移動減少，形成不同程度的隔離狀態，昔日相對陌生的鄰里，反而變得熟悉，生活圈變得更為重要。因此提出重新定義社交規範和管制層級，同時重組都市、建築、人的空間和尺度。

租房靠近河堤邊的林哲全，偶然發現抽水站作為都市防洪系統的一環，位處城市與河道的邊界上，隱身在城市裡默默運作。他實地走訪、鎖定貫穿台北市的基隆河，發想出「城市守衛—抽水站：基礎設施與城市空間的新系統」，將公共空間、垂直農耕系統和淨水系統嫁接於抽水站上，使原有的雨排系統增加淨水過濾功能，成為景觀植物的水源。

黃瀚逸幼時在嘉義奮起湖山區成長，對阿里山森林鐵路有著複雜情感。當地鐵公路在風災、地震影響下，修了又壞、壞了又修，形成惡性循環，應有更友善的布局策略。他找出人體在山脈間移動的空間需求，在適當地點置入登山步道、地質教育站、休憩站、庇護所等，也思考利用當地廢棄的工地構架做成雨水回收裝置。

畢業展總召、建築系副教授林靜娟表示，對38名參展的新秀來說，建築便是他們與這個世界對話的「獨特物件」，試圖在想像與現實的裂縫之間尋找出一個交會點，「而那便是建築誕生的地方。」

相關資訊可參考北科大網站。（編輯：管中維）1110602