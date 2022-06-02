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5月下旬豪雨農損累計近7000萬元 棗子最傷

2022/6/2 19:12
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（中央社記者楊淑閔台北2日電）行政院農業委員會更新5月下旬豪雨造成的農業災情統計，截至今天傍晚5時，各縣市農業產物損失累計新台幣6949萬元，以苗栗縣損失2384萬元、占34%最多，受損作物以棗子最傷。

農委會統計，除了上述苗栗縣損失最多，其次為嘉義縣損失1095萬元、占16%，第3為台南市損失809萬元、占12%。

其他依序為屏東縣損失754萬元、占11%，台中市損失682萬元、占10%，彰化縣損失359萬元、占5%，雲林縣損失329萬元、占5%，以及桃園市損失323萬元、占5%等較為嚴重。

農產損失方面，累計損失6949萬元，農作物被害面積1495公頃，損害程度25%，換算無收穫面積374公頃，受損作物主要為棗子，被害面積91公頃，損害程度40%，換算無收穫面積36公頃，損失金額1950.1萬元。

其次為西瓜累計損失1198.8萬元，毛豆累計損失959.9萬元，牧草累計損失784萬元，紅龍果累計損失456.9萬元等為前5大受損農作物。（編輯：管中維）1110602

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