端午連假第2天國道大致順暢 上午注意7地雷路段

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（中央社記者余曉涵台北4日電）根據國道即時路況顯示，上午9時國道全線大致順暢，不過高公局預估，今天上午國道要注意國1楊梅－新竹等7大地雷路段。

今天是端午連假第2天，根據國道即時路況顯示，上午9時國道全線大致順暢，並無明顯壅塞路段。

交通部高速公路局說，預估今天交通量為110百萬車公里，截至上午7時，交通量為7.2百萬車公里。

高公局表示，預估今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統、北向圓山－大華系統；國3南向土城－關西、快官－霧峰；國5南向南港系統－頭城、北向宜蘭－坪林等路段。

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高公局建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，另建議南部地區北向用路人於上午9時前出發，中部地區北向用路人於中午12時前出發；國5南向用路人建議於下午5時後出發，另國5北向用路人建議於上午9時前出發。

高公局說，今天相關疏導措施包括凌晨0時到中午12時封閉國1埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、早上7時到晚間7時封閉國1虎尾北向入口、早上7時到凌晨0時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、下午2時到晚間9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨0時到上午5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：黃世雅）1110604