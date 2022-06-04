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高雄中午大雷雨警報 12行政區警戒防淹水

2022/6/4 13:48（6/4 14:21 更新）
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高雄市4日上午起天氣微陰、偶有雷響，並開始下起下雷雨，中央氣象局發布大雷雨警報，持續時間約至中午12時止。雨勢一度稍歇，但中午1時30分又開始下雨，幸暫未接獲災情。中央社記者洪學廣攝 111年6月4日
高雄市4日上午起天氣微陰、偶有雷響，並開始下起下雷雨，中央氣象局發布大雷雨警報，持續時間約至中午12時止。雨勢一度稍歇，但中午1時30分又開始下雨，幸暫未接獲災情。中央社記者洪學廣攝 111年6月4日
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（中央社記者洪學廣高雄4日電）受西南風影響，高雄市今天上午起偶有雷響，中央氣象局發布大雷雨警報持續至中午12時，高雄12區都在示警範圍內，雖雨勢一度稍歇，但中午1時起又開始狂下，幸暫未接獲災情。

高雄市上午起天氣微陰、偶有雷響，並開始下起下雷雨，中央氣象局上午11時發布大雷雨警報，持續時間約至12時止。受午後對流雲系發展旺盛及西南風影響，高雄、屏東縣易有短延時強降雨，幸雨勢很快停歇，但中午1時30分又開始下雨，目前工務局、消防局都未接獲積淹水災情通報。

中央氣象局即時訊息指出，高雄有12行政區都在警戒範圍內，包括鹽埕區、鼓山區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區。

氣象局提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區防淹水，另外大雨能見度低、路面濕滑，提醒開車族注意安全，民眾避免從事釣魚、划船、游泳等水上活動。（編輯：孫承武）1110604

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