中油6日起95無鉛每公升降至31元 創近4個月新低

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中油6日凌晨零時起汽、柴油各降6角，發油量最大的95無鉛汽油每公升將降至新台幣31元。圖為民眾在加油站加油。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北5日電）歐盟通過俄油禁令，國際油價波動上漲，不過台灣中油啟動油價平穩機制，6日凌晨零時起汽、柴油各降6角，發油量最大的95無鉛汽油每公升將降至新台幣31元，創今年2月14日以來新低。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升27.3元。

台灣中油表示，歐盟通過俄油禁令及北半球正值夏季駕車出遊旺季，帶動國際油價上漲，本週浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲4.09美元，新台幣兌美元升值0.314元，國內油價依公式計算漲幅為2.04%。

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中油指出，按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲6元及7.5元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、南韓、香港、新加坡），汽、柴油各由中油吸收6.2元及7.7元；吸收後95無鉛汽油超出30元，因此進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。

因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各由中油吸收6.6元及8.1元，6日起國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.6元。累計今年至5月底止，台灣中油共吸收127.92億元。（編輯：林淑媛）1110605