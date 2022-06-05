婦女誤吞4公分魚刺 叉穿直腸造成感染致敗血性休克

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）57歲江女休克被家人送急診，醫院電腦斷層掃描發炎紅腫的右邊臀部，發現4公分長的魚刺卡在近肛門口處、橫叉穿破直腸造成感染，導致嚴重發炎、併發敗血性休克，治療40天才出院。

大腸直腸外科醫師林順久透過阮綜合醫院新聞稿表示，57歲患有嚴重牙周病、有缺牙情況的江姓女子，送醫前幾天用餐時誤吞魚刺，因未感不適，以為會自然排出，不料魚刺一路經過食道、胃部、小腸和大腸，卻在靠近肛門處穿破直腸，造成排泄物外洩汙染，將細菌帶到直腸外，導致右臀筋膜感染發炎。

林順久說，由於江女抵抗力差，病情惡化迅速併發敗血症，到院後即插管維持呼吸等生命體徵；待病況稍微穩定，醫院立即進行清創手術，同時做右側橫結腸造人工肛門分流排泄物，避免重複感染；但因病患免疫力低下，又數次進行清創，所幸住院治療40天後痊癒出院，遺憾的是因發病時嚴重休克，橫紋肌溶解導致不可逆的尿毒症，未來須終身洗腎。

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林順久指出，誤吞魚刺、骨頭病例時有所見，先前就有患者肺炎感染，檢查發現竟是雞骨頭從食道進入胸腔造成；還有病患喝到爛醉仍吃魚，2公分長的魚刺插入舌頭都沒知覺，清醒後痛到話都講不出來，才來就醫。

林順久提醒，缺牙或戴假牙的民眾除了要當心或避免食用糯米等軟Q類食物，也要小心帶刺魚類；雖然小魚刺會被胃酸分解，但質硬又尖長的刺，若一路進入總長6到7公尺的腸胃道，難以想像會造成什麼傷害，因此吃魚或啃食雞鴨骨頭後，若感覺「喉嚨卡卡」，都應立即向專科醫師求助，切勿尋求民俗偏方，以免小事變大病。（編輯：陳仁華）1110605