台中男童快篩 8公分長採檢棉棒斷卡鼻腔

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台中市6歲男童4日到某醫院快篩站採檢時，疑因疼痛而扭動身體，快篩棉棒竟然斷掉，卡在男童鼻腔內，棉棒被夾出後，竟長達8公分。（宏光診所提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月5日

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市1名6歲男童昨天到某醫院接受快篩時，棉棒不慎卡在鼻腔內，因急診室人力吃緊，男童被送往鄰近診所，棉棒被夾出後，竟長達8公分。不過，男童的快篩結果為陰性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台中市6歲男童昨天到大甲區某家醫院快篩站，接受快篩採檢，人員採檢時疑似男童因疼痛而扭動身體，採檢的棉棒竟然斷掉殘留鼻腔內，男童痛哭，被緊急送到附近的宏光診所，院長何鐘德以手術夾將棉棒夾出，棉棒長達8公分。

何鐘德接受媒體訪問指出，這是他第一次遇到採檢棉棒卡在鼻腔的案例，因醫院急診室忙碌，尚無人力可處理，家長將孩子帶到宏光診所，男童的快篩結果為陰性。

何鐘德表示，鼻腔快篩準確度高但會疼痛，小朋友難以接受，家長常問進行鼻腔快篩時，棉棒到底要探進鼻腔多深？他建議家長，棉棒大約探進鼻腔2至3公分，適度的旋轉讓棉棒沾染鼻黏液即可，若小孩難以配合，也可考慮使用唾液快篩。（編輯：卞金峰）1110605