南部疫情升溫 蘇貞昌：盤整醫療量能調度抗病毒藥物

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（中央社記者陳俊華台北6日電）行政院長蘇貞昌今天說，國內疫情還在高原期，南部略有上升趨勢，請指揮中心盤整南部醫療量能，特別是專責病床及負壓病房數量，適當調度口服抗病毒藥物的配賦及存放，以備不時之需。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情評估、醫療量能盤點報告、各縣市兒童疫苗施打狀況等議題進行討論。

指揮中心在會中表示，全球疫情持平，但各國因檢測量縮減，可能低估病例數，國際傳播風險仍大；目前國內疫情仍屬廣泛社區流行，近一週新增逾51萬例，屬疫情高原期。

指揮中心說，其中，雙北、桃園及基隆市等北部縣市新增病例數下降，中南部縣市病例增加，未來一週可能逐漸接近高峰，端午連假是否對國內疫情造成影響，仍待觀察。

指揮中心指出，有關醫療量能部分，2日已發文要求各縣市衛生局務必落實500床以上醫院開設20%專責病房、其他200床以上醫院開設10%專責病房，其中南區共增加215床專責病房。

指揮中心說，有關兒童綠色通報及重症醫療量能部分，目前開設綠色通道醫療院所共計118家，端午連假期間也邀專家持續召開兒童重症照護討論會議，提升臨床處置知能，指揮中心也擴大重症收治量能，即時掌握病床使用情形，目前兒童專責病房以及兒童專責ICU占床率約為6成左右。

指揮中心表示，口服抗病毒藥物Paxlovid截至5日止，配賦及存放點共計2444處，較5月29日新增953處；口服抗病毒藥物Molnupiravir截至5日，配賦點共311處，計新增217處，1日起開放衛生局可視需要調撥藥品到轄區住宿型長照機構、主責醫療機構或衛生所存放Molnupiravir口服抗病毒藥物。

蘇貞昌指出，台灣目前已逐漸邁入兼顧經濟及正常生活的防疫模式，上週適逢端午連假，難免會有大型群聚及移動情形，請指揮中心持續觀察疫情變化並隨時因應。

蘇貞昌說，目前國內疫情還在高原期，依指揮中心說明，雖北部地區感染人數雖有趨緩，但南部地區卻略有上升趨勢，而例如部分縣市所轄區域遼闊，未來如果疫情持續上升，相關醫療資源的分配是否適足、勻稱，請指揮中心妥適盤整南部地區的醫療量能。

蘇貞昌表示，特別是專責病床及負壓病房數量，以及依投藥情形適當調度口服抗病毒藥物的配賦及存放，以備不時之需。（編輯：蘇志宗）1110606