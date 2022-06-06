蘇貞昌：提升孩童保護力 協調學校加速施打疫苗

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（中央社記者陳俊華台北6日電）行政院長蘇貞昌今天說，兒童輝瑞疫苗大型施打站已達成階段性任務，但仍有許多孩童還沒打疫苗，為提升孩童保護力，請指揮中心與教育部、地方政府積極合作，協調學校加速施打學童疫苗。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情評估、醫療量能盤點報告、各縣市兒童疫苗施打狀況等議題進行討論。

蘇貞昌說，1日開始已實施多項新型防疫措施，其中設立兒童輝瑞疫苗大型施打站，使許多家長能夠儘早讓孩童施打，感謝指揮中心調度得宜，目前兒童大型施打站已達成階段性任務。

蘇貞昌表示，仍有許多孩童還沒打疫苗，為提升孩童對抗病毒的保護力，請指揮中心與教育部及地方政府積極合作，協調學校加速進行學童疫苗施打，儘早提供孩童適當保護以防止感染。

指揮中心在會中指出，家用快篩實名制第1輪自5月28日到6月5日止，累計販售996萬5689份，實名制第2輪從今天開始，每家藥局單日販售份數由78份增為117份；超商零售通路專案從5月9日起推動，截至6月5日共計販售408萬6168劑，庫存量還有69萬餘劑。

快篩試劑配送及發放部分，指揮中心表示，4月12日至今已依地方政府公衛體系需求，共配送2290萬3698劑，並以各縣市人口總數的15%作為地方安全儲備量。

指揮中心說，針對經濟弱勢及部分有群聚風險等族群，免費發送快篩試劑，包括低收入戶及中低收入戶每人5劑、照護型機構每人3劑、遊民及列冊關懷獨居老人每人5劑，總計約有81萬人受惠，5月28日已陸續配送到各縣市社會局及各機構。

指揮中心指出，110學年度在學的高中、國中、小學及五專前3年的學生，今天起將在學校每人免費發放4劑快篩試劑。政府為進一步提供學齡前幼兒家庭充足的家用快篩，家長從1日起可持0到6歲孩童健保卡，到各實名制販售據點免費領取1份5劑家用快篩。

指揮中心表示，加計擴大適用對象為2015年9月2日以後出生的學齡前兒童，截至5日止，累計已領取38萬646份。這些免費提供快篩試劑，是額外提供的份數，不會影響實名制的購買資格，如果曾經購買過實名制快篩的民眾，仍可再免費領取快篩試劑。

另外，指揮中心指出，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑已達90%，第2劑82.05%，第3劑66.47%，累計接種超過5558萬人次；兒童疫苗接種部分，截至4日止，6到11歲莫德納疫苗已接種約28.2萬人次，5到11歲輝瑞疫苗已接種57.2萬人次。

指揮中心說，日前在六都開設7處兒童輝瑞疫苗大型接種站，統計1到5日總計接種約2.9萬人次；12到17歲青少年已接種第3劑約14.3萬人次；75歲以上長者第1劑為79.8%、第2劑為74.4%、第3劑為63.1%；65 到74歲長者第1劑為89.5%、第2劑為86.1%、第3劑為77.2%。（編輯：楊蘭軒）1110606