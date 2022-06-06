竹市啟動兒童疫苗施打 3管道可接種

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新竹市6日啟動兒童疫苗施打，透過3種管道可接種，市府指出，全市國小校園接種部分在10日前完成，同時，體育館即日起開設施打站，並開放29家醫療院所預約。圖為新竹市副市長沈慧虹（左）6日前往體育館施打站視察，關心孩童接種情形。中央社記者郭宣彣攝 111年6月6日

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（中央社記者郭宣彣新竹市6日電）竹市今天啟動兒童疫苗施打，透過3種管道可接種，副市長沈慧虹說，全市國小校園接種部分在10日前完成，同時，體育館即日起開設施打站，並開放29家醫療院所預約。

新竹市政府提供新聞資料指出，今天新增1028本土確診個案，但面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，希望民眾做好防疫準備，而讓符合資格的孩子盡快打疫苗非常重要。

新竹市副市長沈慧虹今天到施打站視察，關心孩子的接種情形，沈慧虹向中央社記者表示，為提升孩子防護力，持續加開輝瑞兒童疫苗施打，施打站設置在體育館，提供開闊、舒適的空間，目前，至10日以前，都還有名額可預約。

她說，體育館施打站有醫護、消防團隊進駐，全區設置親子座椅，家長可與孩子一起入座，在孩子施打後，還贈送新竹市立動物園特製動物繪本與貼紙，鼓勵孩子，此外，在觀察區播放動畫，能安定孩子的心情。

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沈慧虹指出，關於校園集中巡迴接種計畫，將在10日前完成全市國小巡迴接種服務，同時，也開放29家醫療院所預約，家長可依方便時間預約接種。

衛生局提醒，因應疫情，民眾需落實手部衛生、咳嗽禮節及戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：張銘坤）1110606