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16縣市大雨特報 吳德榮：鋒面影響至12日

2022/6/7 08:22（6/7 08:38 更新）
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氣象局7日針對北北基等16縣市發布大雨特報。台北市午後下起雨，民眾過馬路時撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
氣象局7日針對北北基等16縣市發布大雨特報。台北市午後下起雨，民眾過馬路時撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象局今天針對北北基等16縣市發布大雨特報。氣象專家吳德榮表示，今天至12日鋒面在台灣附近南北俳佪，各地留意累積致災降雨潛勢；13、14日鋒面北移、西南季風偏強，中南部有明顯降雨。

中央氣象局今天發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，苗栗縣已有局部豪雨發生，西半部地區有局部大雨發生，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積、淹水。

大雨地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至12日，梅雨季第3波「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊。

吳德榮說，當「滯留鋒」在台灣上空時，有「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨發生，累積致災降雨的潛勢；當「滯留鋒」減弱或離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和；今日冷空氣不多，氣溫因雨略降。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，13、14日「滯留鋒」在台灣北部海面，「西南季風」偏強；中南部有明顯降雨，花東有「焚風」。但為期末模擬，且各國模式差異不小，顯示其「不確定性」，需持續觀察。（編輯：謝雅竹）1110607

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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