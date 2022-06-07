早安世界》梅雨滯留鋒徘徊恐有致災性雨勢 週日趨緩
梅雨滯留鋒徘徊恐有致災性雨勢 12日趨緩
中央氣象局6日表示，7日及8日西半部可能有局部豪雨。氣象局並說，昨天起影響台灣的鋒面可能影響至11日，12日起北移至台灣北部海面，雨勢減緩。氣象專家吳德榮表示，7日至12日，梅雨季第3波「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，當滯留鋒在台灣上空時，將有劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨，並有累積致災降雨的潛勢，應注意天氣變化及氣象局特報。當滯留鋒減弱或離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和。（看完整報導）
全國感染率約10% 疫情7天平均走向明顯下降 中南部升溫
中央流行疫情指揮中心統計，全國COVID-19本土病例累積感染百分比約10%，疫情7天移動平均走向明顯下降，台北區及北區降溫坡度最大，中南部持續升溫，未來疫情發展仍待觀察。此外，指揮中心6日否認掩蓋疫情死亡數，反駁「超額死亡」誇大說法，表示以經濟學人的方法計算，2020到2021年的超額死亡為「負3000多」，台灣排名僅次於超量死亡最低的紐西蘭。（看完整報導）
英相強生挺過黨內逼宮 不信任票高於預期
英國執政的保守黨議員6日晚間對黨魁、首相強生進行不信任投票，結果強生以211票對148票通關，然而不信任票高於預期，讓強生威信受損，保守黨內對他的態度也陷入分歧。在不信任案投票中，如果贊成讓強生下台的議員票數達180票門檻，他就必須辭職，但他挺過這場危機後，至少一年內無需再面對同樣的挑戰。強生為保住政權，6日早上致函黨內議員回顧政績並端出減稅、改革等政策牛肉。（看完整報導）
MIS-C兒童發生率粗估萬分之1 兒童第1劑疫苗接種破6成
1名男童確診COVID-19康復後1個月，出現高燒、休克等症狀的多發性系統發炎症候群（MIS-C），兒童感染科醫師粗估，這種染疫後遺症在台灣發生率約萬分之1。同時，國內兒童莫德納疫苗及輝瑞兒童疫苗陸續於5月2日、5月25日起開打，短短一個月，5至11歲COVID-19疫苗第1劑接種率破6成。（看完整報導）
蔡總統：政府將排除萬難 希望每年調高基本工資
總統蔡英文6日說，政府確實是有計畫地希望每一年都能夠調高基本工資，受疫情衝擊較大的中小型企業，如果調高基本工資有困難，政府將會提供協助。她強調，政府一定會排除萬難，務必讓最低工資能夠持續往上調升。（看完整報導）
外資回頭終結連2月出走 3大原因淨匯入近800億
外資先前連續兩個月爆量淨匯出逾百億美元大量，5月轉為淨匯入近27億美元，折合約新台幣793億元。金管會分析，主因在於台灣總體經濟表現良好、台股具低本益比、高殖利率等優勢，外資對台股信心回穩。（看完整報導）
歐洲議會外委會通過挺台報告 關切不自由國家影響國際組織
歐洲議會外委會2日通過「歐盟及捍衛多邊主義」報告，其中除納入支持台灣參與世衛等國際組織的文字，並對部分非自由國家意圖透過贊助經費不當擴大對國際多邊組織的影響力表示憂心。（看完整報導）
尹錫悅就任後3度遭北韓挑釁 韓美發射相應飛彈
北韓5日發射8枚飛彈，第3度挑釁5月剛上任的南韓總統尹錫悅，南韓與美國軍方6日也發射相應等級的8枚飛彈，展示應對能力。尹錫悅6日出席顯忠日紀念儀式發表演說時，北韓飛彈及核問題已達到對朝鮮半島、東北亞地區，甚至全世界和平造成威脅的程度。他這番談話對北韓展現出與前任政府截然不同的強硬態度，有專家認為，兩韓「強對強」的態勢讓平壤能合理化發展戰術核武、進行核武測試。（看完整報導）
中國打破一刀切硬性規定 多地取消核酸證明要求
中國採取嚴苛清零手段因應COVID-19，有些城市要求民眾必須持核酸檢測陰性證明始得進入公共場所、搭乘大眾運輸等。但近來從廣州站、廣州東站、廣州南站進站乘車旅客不必查驗48小時核酸陰性證明，出成都也不再需要核酸報告。對於多地取消查驗核酸證明，民眾一片叫好。（看完整報導）
美多州週末傳槍擊至少12死數十傷 今年已240起大規模槍案
美國警方5日表示，田納西州一個城市稍早發生槍擊事件，還有旁觀者遭到試圖逃離現場的車輛撞擊，至少造成3人喪生、10多人受傷。美國這週末在多個州發生槍擊，包含賓州的費城及田納西、維吉尼亞、亞利桑那、南卡羅來納、密西根等州，至少共造成12人死亡、數十人受傷。據非營利組織「槍枝暴力檔案」的統計，今年到目前在全美已記錄達240起死傷人數達4人以上的大規模槍擊案。（看完整報導）
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