僑園飯店6/30結束營業 中市府籲保障消費者權益

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台中僑園飯店日前公告因疫情影響，將於30日結束營業，台中市政府消保官提醒，有購買餐券的民眾可選擇前往用餐消費或申請所餘禮券全額退費，業者不得收取手續費。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月8日

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市知名婚宴餐廳不敵疫情衝擊公告將於30日結束營業，台中市政府今天提醒，有購買餐券的民眾儘速前往消費，也呼籲業者，如果消費者要退還餐券，不得收取手續費。

僑園飯店於5月26日在臉書官網公告因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，將於6月30日結束營業，並請購買餐券的民眾，儘速前往飯店消費。

台中市法制局在新聞稿中指出，依據飯店臉書公告，民眾欲退券請於每週三、週日下午1時至5時攜帶原專案組合餐券及購買時開立的發票、身分證臨櫃辦理退費手續。

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中市府消保官提醒，依據商品（服務）禮券定型化契約應記載事項第4點第3項規定「因不可歸責於消費者之事由退還禮券者，企業經營者不得收取手續費」，業者結束營業，消費者可選擇前往用餐消費或申請所餘禮券全額退費，業者不得收取手續費。

為保障消費者權益，中市府消保官何世杰建議購票民眾可視自己需求，盡快使用餐券或退費，如因退費產生消費爭議，可向消費者服務中心申訴，市府將督促飯店善盡企業責任，以維護消費者權益。（編輯：黃世雅）1110608