提高土水保護能見度 青年創意徵選報名開跑

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）環保署今天表示，為提升土水保護議題能見度，舉辦「青力崛起—土水事我們的事」青年創意徵選，分為商品設計、行銷推廣及教學教案3類，金獎可獲5萬元禮券，即日起受理報名。

行政院環境保護署土污基管會發布新聞指出，青年創意徵選鎖定高中職、大專院校生舉辦，期望展現所學及創意，讓土水保護議題提高能見度，以上3類的金獎可獲新台幣5萬元等值禮券，銀獎3萬元、銅獎1萬元等值禮券，以資獎勵。

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土污基管會建議，參賽者可經由觀察家鄉的環境變化，了解台灣曾經發生的重大土水污染事件著手，並融入聯合國永續發展目標SDGs的精神進行創作，且參賽隊伍只要成功進入複選，並參與最終發表，但未獲前三名獎者，也可獲得複選獎金5000元等值禮券。

土污基管會提醒，即日起受理線上報名及徵件，7月20日截止，相關資訊可上臉書搜尋「土淨水清系列活動」或至活動網站https://wixtwservice.wixsite.com/sgwepa查詢。（編輯：管中維）1110609