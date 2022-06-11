東南部發生焚風 台東注意高溫

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（中央社記者余曉涵台北11日電）天氣高溫炎熱，由於東南部已經發生焚風，中央氣象局今天也發布高溫資訊，提醒民眾要特別注意防曬，補充水分；另外，受到對流發展旺盛，台南、高雄有局部大雨發生的機率。

中央氣象局發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，東南部地區已有焚風發生，今天中午前後台東縣地區為橙色燈號，已有攝氏38度極端高溫出現，須加強注意。

氣象局提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

另外，中央氣象局上午也發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

大雨特報地區包含台南市及高雄市。（編輯：陳政偉）1110611