實驗教育學生逾2萬人 教部補助83案提升教學品質

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為提升實驗教育學校教學品質，教育部補助經費，投入課程研發、設施設備等。雲林縣山峰國小除了靜態手作課程，也透過四季慶典活動及戲劇，帶領孩子學習在地的文化儀式。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 111年6月12日

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（中央社記者許秩維台北12日電）教育部統計，110學年參與實驗教育的學生近2.2萬人；為提升實驗教育學校教學品質，教育部補助83案經費，投入課程研發、設施設備等。

根據教育部統計，105學年有40校通過實驗教育計畫，參與學生數約9369人；110學年實驗教育計畫通過校數已成長至114校、學生數近2.2萬人，5學年間參與學生數增加逾1倍。

為完備實驗教育發展，教育部國民及學前教育署持續協助實驗教育學校提升教學品質，每年補助課程研發實施、教學研習及設備設施經費，110學年度補助學校、機構及各地方政府共83案，各校也展現豐富的教學成果。

以雲林縣山峰國小為例，該校運用自然天然素材，融合美感教育，帶領孩子進行木工、泥塑、十字繡、竹編、自然染等藝術課程；老師在設計課程時，也教導孩子環境保護的理念。

除了靜態手作課程，山峰國小也透過四季慶典活動及戲劇，帶領孩子學習在地的文化儀式，體驗每個節氣的生命奧秘；學校並邀請社區居民同樂，向居民展示實驗教育的理念，成為社區與學校互動活絡的典範。

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另一所獲補助的台東縣桃源國小，則結合布農族傳統祭儀「嬰兒祭」發展文化課程，父母在「嬰兒祭」這天為新生兒戴上項鍊，向祖靈祈禱，希望嬰兒像珍珠一樣耀眼，順利長大；該校與社區共同籌辦嬰兒祭，讓學習場域更擴展到學校以外，實現「同村共教養」的理念。

此外，桃源國小也使用衛星地圖，向學生講述布農族祖先從南投到桃源村的遷徙路線與歷史故事，教導學生同理祖先的辛苦、感受祖先的堅韌，培養學生感恩的品格。（編輯：張雅淨）1110612