沈志秋以校為家 產學專班育才助職校生翻轉未來

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（中央社記者許秩維台北12日電）台中高工冷凍科主任沈志秋提出設立產學專班來培育人才，助職校生就業，翻轉未來，更「以校為家」，不分平假日指導學生，獲選教育家部落格人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，沈志秋出身泥水匠家庭，為減輕家人負擔，他選擇讀高職，以便畢業後快速就業；台中高工冷凍科畢業後，因為父親的疼惜，讓沈志秋可以選擇升學，他也考上台灣師範大學工業教育系冷凍組。

以台師大工教系冷凍組第1名成績畢業的沈志秋，回到台中高工任教，並懷抱奉獻的心志、教育的熱情，希望回饋母校；他特別關注弱勢學生的就業發展，知道職校生不熱衷學術學習，但他願意成為學生的貴人，幫助他們展翅高飛。

但社會對冷凍產業的工作前景卻存有許多誤解，沈志秋提到，很多人以為冷凍科畢業後只是裝冷氣、修冰箱，工作辛苦又危險，但半導體廠及精密機械業的恆溫恆濕潔淨室、生醫產業的無菌無塵潔淨室、醫院的正負壓隔離病房、疫苗保存、肉品保存等，都是冷凍空調的應用。

有感於專業人力相對稀少，導致市場上充斥著半路出家、未受正統訓練的工人，沈志秋因此提出「1+3+4產學專班」，希望幫助學校培育出更多優秀人才，也讓經濟弱勢學生能順利就業，更幫助產業界解決缺工問題。

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「1+3+4產學專班」是讓學生自國三開始參加冷凍空調技藝班，再到台中高工就讀3年，包含在校學技術2年、第3年到合作廠商就業；再透過甄選進入勤益科技大學冷凍空調系，完成4年學業，藉由8年一貫的冷凍空調專業技術養成訓練，為企業培養具有即戰力的專業人才。

為找到有願意且適合栽培訓練的學生，沈志秋幾乎「以校為家」，即使是假日，只要有學生想來學校練習，他一定現身指導陪伴。他認為，「老師不是職業，而是志業」，既是志業就要全人全心全力投入且樂在其中，而教育的價值，就是老師要當學生的貴人。（編輯：張雅淨）1110612