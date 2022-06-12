盤點部屏新醫療大樓需求 蘇貞昌指示工程一次到位

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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏東縣今天新增2190例COVID-19本土確診個案，為勉勵第一線防疫人員，行政院長蘇貞昌上午到部立屏東醫院給醫護打氣表示，盤點新醫療大樓需求，讓工程執行一次到位。

蘇貞昌致詞指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，衛福部屏東醫院所開設的專責病床數居屏東縣所有醫院之冠，盡心盡力照顧病患；至於，部立屏東醫院的新醫療綜合大樓籌建計畫進度，指示衛福部全面盤點相關醫療設備需求，讓工程執行一次到位。

蘇貞昌說，部立屏東醫院長照大樓照護人力不足，應增加資源盡速聘僱更多人力提供完善服務，中央也將全力支持，讓部立屏東醫院、恆春旅遊醫院及屏東榮民總醫院都能提供民眾所需服務，縣民就醫不用再往高雄跑。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，今天新增2190例本土確診個案，截至12日，居家隔離現管人數1826人，今日解隔2063人，居家照護累計63569人。

衛生局表示，中央流行疫情指揮中心也自13日起取消身分證字號尾數單雙號購買家用快篩試劑的限制，屏東有153家實名制快篩販售點，民眾可上衛生局官網查詢就近購買。（編輯：陳仁華）1110612