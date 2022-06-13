陳時中確診後首場實體記者會 陳宗彥代為主持

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天快篩陽性確診，指揮中心防疫工作不停擺，今天下午2時實體疫情記者會照常舉行，由副指揮官陳宗彥代為主持，說明疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增5萬643例本土個案，雖然個案數下降至5萬多例，但中重症無明顯減少，今年中重症累計已破萬例；昨天最年輕死亡個案為一名打3劑疫苗的30多歲男性，確診7天家中過世。

另外，指揮中心指揮官陳時中快篩陽性確診，進行居家照護中，但他有吸菸史、過去曾裝心臟支架，且年齡大於65歲等，均符合重症危險因子的高風險患者，健康狀況備受關注，將是今天記者會焦點之一。

國內疫情雖下降，但仍在每天新增萬例的高原期，民眾使用家用快篩需求持續且快篩試劑貨源充足，指揮中心自今天起取消快篩實名制單雙號限制，民眾可自行依需求選擇購買日期，持有健保卡或居留證的民眾都可購買，每輪每人可買1份，每份5劑新台幣500元。

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隨著國內染疫率與國際趨於一致，邊境將漸進式開放，自6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫；入境者可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊。何時將入境檢疫天數放寬至「0+7」天，有專家認為至少需觀察一個月以上，相關規劃也是今天記者會議題之一。

根據指揮中心統計，今年1月至6月11日，本土輕症、無症狀個案累計280萬3553例、占99.64%，中重症累計1萬64例，分別為中症累計6199例、占0.22%，重症累計3865例、占0.14%，其中死亡累計3318人。（編輯：張雅淨）1110613