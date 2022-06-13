新住民國中小學歷認證簡化 110年通過率100%

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（中央社記者許秩維台北13日電）為保障新住民在台灣的就學、就業等權益，教育部自民國105年起，簡化新住民國外的國中小學歷認證流程，110年申請案通過率達100%。

教育部今天發布新聞稿指出，中國大陸地區以外的新住民國外國中小學歷認證流程自105年起簡化辦理，新住民只要持國外的國中小學歷證明文件「畢（結）業證書或成績證明」及切結書，向所在地的縣市政府申請認證，無須回到原生國台灣駐外館處查驗，可大幅減少申請時間與經費。

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為協助地方政府辦理新住民學歷認證作業，教育部國民及學前教育署也委託暨南國際大學東南亞系建置東南亞國家的國中小學校資料，協助查驗地方政府受理的東南亞新住民學歷，有效加速地方政府辦理認證作業，110年有59件申請案，59案皆通過，通過率達100%。

國教署表示，近年藉由多元的網路媒體與新住民相關團體及各地的新住民交流，有效宣達學歷認證政策，關心新住民及其子女的教育，同時持續提供學歷認證服務，歡迎有學歷認證需求的新住民向所在地縣市政府洽詢認證手續。（編輯：張雅淨）1110613