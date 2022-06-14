各地高溫炎熱 東南部注意焚風

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（中央社台北14日電）中央氣象局今天表示，各地夜晚清晨低溫約攝氏25至27度，高溫預估為32至34度左右，其中台東有焚風發生機率。花蓮縱谷、台東有36度以上高溫發生的機會，中午前後紫外線也較高。

降雨方面，西南風影響，清晨至上午在中南部沿海地區有短暫、零星降雨的機會，而午後在北部、東北部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，其中北部及東北部山區對流發展較旺盛，有局部大雨發生的機率。

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另外，金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊；風力方面，桃園至苗栗、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及馬祖易有較強陣風，海邊活動請多加留意。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天受西南風影響，竹苗以南位於迎風面，擴散條件佳；北部空品區位於下風處，污染物稍易累積；金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：黃世雅）1110614