指揮中心4官員先後確診 周志浩：不鼓勵找出感染源

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北14日電）繼指揮中心指揮官陳時中確診後，其3名接觸者也在今天快篩陽性，外界關注內部感染鏈及時序，但監測組長周志浩認為現在都會善用社交距離APP，並不鼓勵找出感染源。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心卻陸續傳出官員確診，包含6月12日快篩陽性確診的陳時中，還有社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥都在今天上午快篩陽性確診，皆已視訊診療。

今天下午疫情記者會中，有媒體詢問陳時中確診症狀是否趨緩，指揮中心副指揮官陳宗彥說明，「指揮官身體不錯」，至於今天新增確診的3人，雖然有症狀，但都很輕微，一切還是不錯，將依照醫囑居家照護。

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外界關注指揮中心確診的4名官員是否有開會、用餐接觸史，彼此之間可能有共同感染源，是否是被陳時中傳染，以及今天新增確診的3人接種疫苗廠牌，陳宗彥都沒有額外說明，「打疫苗屬於個人身體健康，不便了解。」

陳宗彥表示，這段時間個人防護更重要，現在沒有對確診者進行疫調，所以不清楚4名官員的個人行程。周志浩補充，現在大家都會善用社交距離APP，確診資料會上傳、提醒接觸者，並不鼓勵一定要找出誰傳染給誰。（編輯：張雅淨）1110614