林島諾貝爾獎得主會議 中研院年輕學者獲邀

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）林島諾貝爾獎得主會議訂於26日至7月1日在德國林島舉行，中研院今天表示，院內一名年輕學者通過多階段國際甄選作業，獲邀與30名諾貝爾獎得主會面。

中央研究院今天發布新聞稿指出，第71屆林島諾貝爾獎得主會議將於26日至7月1日在德國林島舉行，來自全球91個國家、611名年輕科學家獲邀與30名諾貝爾獎得主會面。

中研院指出，這次獲選的年輕科學家包括35歲以下傑出的大學生、博士生及博士後研究學者，人選主要來自全球約140個科學院、大學、基金會、以研究為導向的公司推薦，所有獲選的出席人員都必須通過多階段的國際甄選作業，今年的女性獲選者占46%。

中研院獲選的代表為化學所的博士後研究學者Febri Baskoro，印尼籍的Baskoro也是中研院國際研究生學程永續化學科技學程的畢業生。

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林島諾貝爾獎得主會議創辦於1951年，是科學界重要且具特色的國際論壇，齊聚優秀的青年學者與諾貝爾獎得主交流討論科學議題，林島會議以物理、化學、生理或醫學等3個諾貝爾科學類獎項為主題，每年輪流辦理，2022年是以化學為主題；每5年則舉辦一次跨領域會議擴大交流。

中研院在2017年與林島委員會及林島基金會簽署合作備忘錄，成為林島諾貝爾獎得主會議的學術合作機構，每年得以推薦優秀年輕學人與會。（編輯：陳政偉）1110615