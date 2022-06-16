本土疫情最新狀況 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）疫情指揮中心昨天表示，暫無接到MIS-A臨床診斷通報，國內還沒有通報為MIS-A的染疫病例，但有媒體報導，國內已傳有首例個案，醫療應變組副組長羅一鈞今天下午2時記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在高原期，昨天新增6萬8939例本土個案，新增個案數維持6萬多例，今年本土病例累計破300萬例；另出現首例青少年「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C）個案，為13歲少年，曾打2劑BNT疫苗，病況穩定，在一般病房住院治療。

部分染疫兒童出現MIS-C，現更傳出「成人版多系統發炎症候群」的MIS-A議題，MIS-A好發於年輕男性，多數在確診後3週後出現症狀。據「蘋果新聞網」報導，國內有醫院研判日前收治一名年輕確診者，解隔離後疑似出現MIS-A，是否為國內傳MIS-A首例，備受關注。

Omicron的BA.4、BA.5亞變種在歐美升溫，台灣境外移入病例昨天再增26例，邊境已攔阻31例，中央流行疫情指揮中心擬規劃邊境工作人員，包含防疫旅館工作人員等，納入第4劑COVID-19疫苗接種名單，將提到專家會議討論，針對亞變種邊境防治是否有新策略，將是今天記者會關注焦點。

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繼指揮中心指揮官陳時中快篩陽性確診後，其接觸者3人昨天快篩陽性，分別為社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥，雖然有症狀，但都很輕微，持續依照醫囑居家照護，確診官員最新身體健康狀況，仍是今天記者會關注話題之一。

據指揮中心統計，今年本土病例共累計304萬4248例；自今年1月至6月14日，本土輕症、無症狀個案累計296萬4190例、占99.63%，中症累計6768例、占0.23%，重症累計4351例、占0.14%。（編輯：陳政偉）1110616