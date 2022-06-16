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郵政壽險保單可享優惠借款利率 方便資金周轉

2022/6/16 12:54
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）中華郵政公司今天宣布，即日起至8月31日，辦理郵政壽險「郵保好貸」保單借款享年利率1.98%優惠活動，提供保戶彈性資金周轉。

中華郵政發布新聞稿，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響及年度繳稅旺季來臨，即日起至8月31日，辦理郵政壽險「郵保好貸」保單借款優惠利率活動，提供保戶彈性資金周轉，一同相挺抗疫，走過經濟困境。

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中華郵政表示，凡於活動期間內申辦保單借款（含臨櫃辦理、自動櫃員機及網路ATM）「單筆保單借款金額」達新台幣3萬元（含）以上，且未有清償活動前及活動期間的借款本息者（含全部還清、部分還清或僅還利息），即可於核貸日起至9月30日，享年利率1.98%的保單借款優惠利率，優惠期間屆滿後，自動恢復按原保單借款利率計息。

中華郵政統計，到5月底，郵政壽險保戶約141萬人。（編輯：陳政偉）1110616

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