手紋耆老湯瑞葉辭世 原民會追頒三等專業獎章

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（中央社記者吳欣紜台北18日電）排灣族來義鄉傳統手紋（veci’nua lima）文化保存者湯瑞葉13日辭世，享耆壽93歲，為感念其貢獻，原民會今天追頒三等原住民族專業獎章，並由其家屬代為受領。

湯瑞葉1939年出生，2021年8月30日經屏東縣政府公告認定為「排灣族來義鄉傳統手紋（veci’nua lima）文化」保存者；「手紋」詮釋著排灣族傳統社會階序倫理，受紋者經過部落同意，由部落宗長許可其在部落社會身分階序對應圖紋進行刺紋。

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原民會今天發布新聞稿表示，對於傳統排灣族人來說，手紋是一份榮耀、身分象徵，每個圖紋都有其代表意涵，這項也是原住民族珍貴的文化資產，對於湯瑞葉辭世，深感不捨。

原民會指出，原民會副主委鍾興華今天前往來義鄉文樂村天主堂追頒三等原住民族專業獎章，並由其家屬代為受領，以感謝及欽佩湯瑞葉其一生致力手紋文化的保存、傳承，使這項珍貴的原住民族無形文化資產能夠永續流傳。（編輯：張芷瑄）1110618