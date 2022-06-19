汽柴油20日起各漲1角 95無鉛每公升31.1元

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中油表示，20日凌晨0時起，汽、柴油價格每公升各調漲新台幣0.1元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北19日電）國際油價震盪小跌，台灣中油持續啟動油價平穩雙機制。中油表示，20日凌晨0時起，汽、柴油價格每公升各調漲新台幣0.1元，發油量最大的95無鉛汽油調整到每公升31.1元。

中油表示，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.4元。

中油表示，本週受美國聯邦準備理事會（Fed）升息3碼（0.75個百分點）、美元轉強與7月美國本土頁岩油日產量增加等因素影響，國際油價震盪小跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌0.63美元，不過新台幣兌美元匯率貶值0.217元，國內油價依公式計算漲幅為0.17%。

中油表示，按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲7.7元及9.3元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收7.2元及8.8元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。

因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收7.6元及9.2元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.1元。

中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的7.6元及9.2元都由中油吸收，累計今年到5月底止，中油共吸收約127.92億元。（編輯：楊蘭軒）1110619