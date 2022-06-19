中捷藍線環評過初審 中市府盼儘速核定開工

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台中捷運藍線環境影響說明書日前通過專案小組初審會議，台中市長盧秀燕（中）19日表示，感謝中央通過環評，希望最後所有階段都能完成，也拜託行政院儘速核定，只要行政院核定，市府就可以開工。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月19日

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中捷運藍線環境影響說明書日前通過專案小組初審會議，台中市長盧秀燕今天表示，感謝中央通過環評，也拜託行政院儘速核定路線，只要行政院核定，市府就可以開工。

台中捷運藍線環境影響說明書16日通過專案小組初審會議，同時綜合規劃報告，中市府已於上月提報交通部審查中，市府並同步辦理基本設計前置作業，持續爭取中央核定捷運藍線。

盧秀燕今天上午出席活動接受媒體聯訪時表示，對的建設、重要的建設，市府排除萬難一定要做，感謝中央通過環評，希望最後所有階段都能完成，也拜託行政院儘速核定，只要行政院核定，市府就可以開工。

台中市交通局透過文字稿說明，行政院環境保護署16日召開環境影響評估專案小組第3次初審會議，針對今年3月環評小組初審會議所提的多項建議，交通局透過視訊會議說明後，獲委員肯定並順利通過初審會議，繼續送環評大會審查。

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交通局指出，台中捷運藍線計畫路線西起台中港附近，以高架型式往東沿台灣大道而行，至龍井後，以地下型式續往東並沿台灣大道至台中車站附近，高架段長約10.3公里，地下段長約14.48公里，沿線共設8座高架車站、12座地下車站及1處機廠。

交通局表示，因應人力物料上漲趨勢，發包工程不易，會儘速爭取行政院核定台中捷運藍線，早日開工，減輕中央及地方經費負擔，也能儘快完工通車，創造中央、地方、民眾3贏局面。（編輯：張雅淨）1110619