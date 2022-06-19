學生確診累計突破31萬例 4399校暫停實體課

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（中央社記者許秩維台北19日電）國內COVID-19疫情持續，教育部今晚公布確診學生統計，單日新增2076例，各級學校累計31萬1571名學生染疫，22縣市共有4399校採全校或部分班級暫停實體課。

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根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診統計案例表，自今年1月1日至6月19日下午3時50分，累計31萬1571名學生染疫，其中31萬859例是本土案例（較昨天統計增2074例），712例是境外移入（較昨天統計增2例）。

另外，教育部截至今天下午3時統計，全國共3067校全校暫停實體課程，1332校部分班級停課，合計4399校採取全校或部分班級暫停實體課程，涵蓋全台22縣市。（編輯：戴光育）1110619