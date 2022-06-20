花蓮規模6.0地震 台鐵部分路段減速慢行

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（中央社記者余曉涵台北20日電）花蓮上午發生芮氏規模6.0地震，台鐵局表示，部分路段減速慢行，並將檢視相關路線。

根據中央氣象局最新資訊，今天上午9時5分發生芮氏規模6.0地震，地震深度6.8公里，震央在花蓮縣政府南南西方37.7公里（位於花蓮縣光復鄉），最大震度花蓮縣5弱。

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台鐵局表示，富里到崇德間按4級規定辦理；台東到富里、崇德到礁溪、瑞芳到樹林、清水到竹南、沙鹿到彰化、苗栗到三義、台中到彰化、彰化到善化、台南到岡山（含沙崙線）、大武到台東各按3級地震規定辦理。

根據台鐵局規定，路線所在地發生3級地震，第1趟列車以時速60公里速度慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀第2趟列車起恢復原速；路線所在地發生4級地震，第1趟列車以時速30公里、第2趟列車起以時速60公里慢行至前方站。另需由工、電單位派員巡查路線，確認無礙後，才恢復原速度。（編輯：謝雅竹）1110620