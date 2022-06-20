陳時中解隔離後首露面？實體記者會主持名單未定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北20日電）指揮中心指揮官陳時中12日快篩陽性經診斷確診，今天凌晨解除隔離，是否回歸主持中央流行疫情指揮中心下午2時記者會，各界關注，但截止目前主持名單未定，據悉中午才會揭曉。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增5萬561例本土個案，新增個案連續3天維持5萬多例，數據較前一天下降5.7個百分點，各地趨勢均持續下降或緩降，中南部正在脫離高原期，本週每日個案有望降至4萬多例；昨天新增一名3歲男童病逝。

陳時中日前快篩陽性確診，進行居家照護，由副指揮官陳宗彥代職，陳時中已完成7天的居家照護，今天凌晨解除隔離，能否如期主持下午2時例行疫情記者會，視身體狀況而定，若健康狀況穩定，陳時中無需快篩陰性，即可出席記者會。

Novavax疫苗近日通過緊急使用授權（EUA），成為台灣第2款COVID-19蛋白質疫苗，台灣共向世界衛生組織（WHO）旗下COVAX平台預訂200多萬劑，希望儘速於7月份到貨，但詳細到貨時程仍待與COVAX確認，相關內容將是今天記者會關注焦點之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國內疫情持續，民眾快篩使用需求仍高，大鑫資訊公司涉嫌以中國製快篩試劑混充美國製販售牟利，外界質疑食藥署3月監控到美國食品暨藥物管理局（FDA）官網曾發布警訊，5月接獲醫優公司自主申請廢止其專案輸入核准，卻到6月才註銷，忽視警訊與檢舉，對於快篩把關也是記者會熱門議題。

根據指揮中心統計，今年1月至6月18日，本土輕症、無症狀個案累計320萬3423例、占99.61%，中症累計7507例、占0.23%，重症累計5118例、占0.16%。（編輯：張雅淨）1110620